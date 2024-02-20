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Старейший маяк на Балтийском море предполагается использовать для целей обороны
По последним сообщениям эстонской национальной телерадиовещательной компании ERR, старейший маяк Копу в западной Эстонии, расположенный на острове Хиума, на Балтийском море, готовится к важному изменению - он будет оснащен радаром для обнаружения потенциальных угроз.

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Маяк Копу, являющийся третьим старейшим действующим маяком в мире, будет оборудован современными средствами обнаружения и наблюдения, сохраняя свою уникальность и историческую ценность. Неизвестно точное время и затраты на строительство радара, поскольку проведение тендера на реализацию проекта еще не состоялось.

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Старейший маяк, с его богатой историей и уникальным расположением, остается одним из символов западной Эстонии, пользуясь заслуженной популярностью как среди туристов, так и местных жителей. Его важность подтверждается статусом национального памятника Эстонии, который был присвоен ему в 1999 году.

Планируется, что рядом с маяком Копу на острове будет установлен радар противовоздушной обороны. Согласно информации, полученной от местных властей и телевидения ERR, эстонскими властями были оглашены планы строительства радара воздушного наблюдения на острове Хиума.

Правительство Эстонии считает, что ситуация с безопасностью на острове Хиума требует улучшения видимости и контроля, поэтому планируется начать строительство радара в конце текущего года. Это поможет повысить уровень безопасности и оперативной реакции на потенциальные угрозы.

Представители Греции, Кипра и Франции выразили свое несогласие с предложением финансирования данного проекта из средств Европейского Союза на заседании Комитета по политике и безопасности ЕС. На данный момент проект находится на начальной стадии, поскольку тендер на его реализацию еще не объявлен.

#пво #эстония #оборона #радар #маяк
Источник: g.pl
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