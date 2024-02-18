Немецкие эксперты прогнозируют, что санкции в отношении российских алмазов могут оказаться бесполезными и причинить больший ущерб мировой алмазной отрасли чем российской. Представители отрасли предупреждают о возможных потерях прибыли от продаж в 2024 году. Однако, точные последствия санкций еще предстоит выяснить.

Санкции, налагаемые ЕС и "Большой семеркой" на импорт российских алмазов, могут привести к еще большему ущербу мировой экономике от вводимых ограничений. Первыми от санкций пострадают алмазные шахты в Африке.

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Представители немецкой ювелирной и часовой промышленности утверждают, что запрет на импорт российских бриллиантов не достигнет своей цели и нанесет ущерб многим странам. Они также предупреждают о возможном снижении продаж и убытках в отрасли.

Генеральный директор Федеральной ассоциации ювелирной, часовой, серебряной и смежной промышленности (BVSU) Гвидо Громанн заявил: "Мы опасаемся роста цен из-за увеличения затрат в цепочке поставок и логистике, особенно это коснется алмазов нероссийского происхождения. Нашей отрасли будет нанесен гораздо больший ущерб, чем российской торговле алмазами."

Согласно экспертам в алмазной отрасли, текущие санкции не смогут эффективно повлиять на российскую алмазную торговлю. Комиссия ЕС оценивает доходы России от продажи алмазов примерно в четыре миллиарда евро в год. Ограничения будут распространяться только на товары весом от 0,5 карата и более, в то время как российская компания "АЛРОСА" получает основную прибыль от торговли мелкими алмазами.

Экспертный опрос показал, что около 40% компаний-членов ожидают вероятное падение объема продаж в текущем году. И только лишь небольшая часть (8%) предполагает более благоприятную тенденцию развития алмазной отрасли.

Ожидается, что из-за бюрократических препятствий и неясной реализации ограничительных мер, алмазная отрасль потеряет значительный объем продаж в 2024 году, что уже отрицательно влияет на перспективы этого года для всей отрасли.

Таким образом, санкции в отношении российских алмазов могут привести к сокращению запасов в розничной торговле. Общий рынок ювелирных изделий и часов в Германии сохраняет высокий уровень, но ожидается, что объем продаж уменьшится до 5,32 миллиарда евро. Доля ювелирных изделий составляет 4,07 миллиарда евро.