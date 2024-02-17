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Франция уже два года оказывает помощь Украине, поставляя военную технику и оказывая разнообразные виды поддержки. В этом документе перечислены различные виды вооружения и техники, которые были отправлены для поддержки украинских сил.
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Вот ранее не разглашавшийся список военной техники
Противовоздушная оборона:
- зенитно-ракетный комплекс SAMP-T с ракетами ASTER 30 (1 система)
- зенитный ракетный комплекс малой дальности CROTALE NG с ракетами (2 системы)
- переносной зенитный ракетный комплекс МИСТРАЛЬ с сотнями ракет (5 огневых систем)
- многоцелевой радар Ground Master 200 (GM200 MM) (1 система)
Вооружение "воздух-земля":
- ракеты дальнего действия SCALP (около 100 ракет)
- управляемые авиабомбы A2SM (несколько сотен, начиная с февраля 2024 года)
Артиллерия:
- 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR (30 орудий и десятки тысяч патронов)
- 155 мм самодвижущиеся пушки TRF11 (6 орудий и десятки тысяч патронов)
- Системы LRU с сотнями ракет
Бронированная техника и машины связи:
- колесные танки АМХ-10 RC (38 единиц) и 105-мм боеприпасы
- бронетранспортёр VAB (250 единиц, включая VAB SAN)
- военный внедорожник VLTT P4 (120 единиц)
- переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) MILAN с сотнями ракет
Инженерное оборудование и стрелковое оружие:
- Противотанковые ракеты (несколько тысяч)
- Противотанковые мины (несколько тысяч)
- Штурмовые винтовки (несколько тысяч)
- 12,7-мм пулеметы (несколько сотен)
- Прочие боеприпасы (несколько миллионов)
Воздушное оборудование:
- Разведывательные дроны и небольшие тактические дроны (несколько сотен)
- Топливо (несколько десятков тысяч м3)
Кроме того, помимо материальной помощи, французское правительство обещает оказывать гуманитарную и юридическую поддержку, а также помощь в восстановлении промышленного производства и приеме беженцев.