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Apelsinoff
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
Тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi, произведенных компанией Volkswagen, задержаны на американской таможне из-за использования компонентов, изготовленных с применением принудительного труда.

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На фоне довольно прохладных американо-китайских отношений США в 2021 году приняли закон, запрещающий ввоз продукции, произведенной с помощью принудительного труда в китайской провинции Синьцзянь и других местах Китая. Концерн Volkswagen обнаружил, что в большинстве автомобилей застрявших на границе имеются детали произведенные в Китае, которые попадают под действие американских законов о запрещении принудительного труда.

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Эта проблема привела к конфискации большой партии автомобилей портовыми властями США. В ответ на это, Volkswagen принял решение отложить поставки автомобилей до тех пор, пока проблемные детали не будут заменены. Ожидается, что замена деталей будет завершена к концу марта. Немецкий автопроизводитель утверждает, что не был осведомлен о происхождении этих запрещенных компонентов, поскольку они были поставлены через сторонних поставщиков.

Volkswagen немедленно обратился к американским властям, как только стало известно об использовании запрещенных компонентов в этих автомобилях. 

Все это происходит во время чрезвычайно напряженных американо-китайских отношений, и как следствие США агрессивно применяют законодательные меры, запрещающие импорт целого ряда товаров из Китайской народной республики. Для Volkswagen вопрос использования принудительного труда в Китае является особенно важным, учитывая, что они не так давно уже сталкивались с сильной критикой после открытия завода в Синьцзяне.

Таможенный инцидент затрагивает около 1000 автомобилей Porsche, сотни Bentley и несколько тысяч Audi. Volkswagen сейчас активно работает над решением этого вопроса, чтобы обеспечить соответствие своих автомобилей американским законам и нормам.

#сша #китай #автомобили #германия #volkswagen #таможня #конфискация #немецкие автомобили #принудительные труд
Источник: vg.hu
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в США придумали прикол как развести немцев на бабки)) доят дурачков на бабки средь бела дня. видимо машины слишком уж дешевые стали. уже доставка дороже.
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
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