Тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi, произведенных компанией Volkswagen, задержаны на американской таможне из-за использования компонентов, изготовленных с применением принудительного труда.

На фоне довольно прохладных американо-китайских отношений США в 2021 году приняли закон, запрещающий ввоз продукции, произведенной с помощью принудительного труда в китайской провинции Синьцзянь и других местах Китая. Концерн Volkswagen обнаружил, что в большинстве автомобилей застрявших на границе имеются детали произведенные в Китае, которые попадают под действие американских законов о запрещении принудительного труда.

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Эта проблема привела к конфискации большой партии автомобилей портовыми властями США. В ответ на это, Volkswagen принял решение отложить поставки автомобилей до тех пор, пока проблемные детали не будут заменены. Ожидается, что замена деталей будет завершена к концу марта. Немецкий автопроизводитель утверждает, что не был осведомлен о происхождении этих запрещенных компонентов, поскольку они были поставлены через сторонних поставщиков.

Volkswagen немедленно обратился к американским властям, как только стало известно об использовании запрещенных компонентов в этих автомобилях.

Все это происходит во время чрезвычайно напряженных американо-китайских отношений, и как следствие США агрессивно применяют законодательные меры, запрещающие импорт целого ряда товаров из Китайской народной республики. Для Volkswagen вопрос использования принудительного труда в Китае является особенно важным, учитывая, что они не так давно уже сталкивались с сильной критикой после открытия завода в Синьцзяне.

Таможенный инцидент затрагивает около 1000 автомобилей Porsche, сотни Bentley и несколько тысяч Audi. Volkswagen сейчас активно работает над решением этого вопроса, чтобы обеспечить соответствие своих автомобилей американским законам и нормам.