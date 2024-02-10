Этот сегмент компьютерного рынка имеет огромный потенциал, поэтому известные производители, включая HP и Dell, участвуют в программе перепродажи, выкупают, восстанавливают и перепродают свои бывшие в употреблении устройства.

Замена десятков или сотен компьютеров является сложной задачей для бизнеса, но отремонтированные устройства являются быстрым и простым решением. Они доступны в большом количестве и поставляются с предустановленной операционной системой Windows 10 или Windows 11, что упрощает процесс их настройки для работы. Компании без особого напряжения могут получить выбранные ими 40-50 или до 100 отремонтированных компьютеров премиум-класса, полностью готовых к использованию. Это предложение включает в себя бесплатную 2-летнюю гарантию на эксплуатацию и возможность отмены в течение 30 дней.

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Все больше предприятий осознают потенциал отремонтированных ИТ-устройств. В то время как цены на новые устройства постоянно растут, цены на отремонтированные машины снижаются год от года. Например, отремонтированный компьютер премиум-класса с абсолютно новыми комплектующими и без царапин можно приобрести значительно дешевле нового устройства, в среднем разница в цене составит 50%.

Согласно данным статистиков, количество отремонтированных компьютеров, ноутбуков и мониторов в стране увеличивалось на 10% ежегодно, а в 2023 году этот рост достиг 25% по сравнению с предыдущим годом.

Состояние экономики оказавшейся под давлением санкций и последствиями пандемии коронавируса, заставили пользователей все чаще выбирать более экономные решения в области компьютерных технологий. Эта тенденция особенно актуальна для малого и среднего бизнеса, который ищет доступные альтернативы для поддержания своего компьютерного парка.

Влияние на рост рынка отремонтированных компьютеров также оказывает растущий спрос на экологически чистое потребление. Отремонтированные устройства, под жестким контролем прошедшие процесс проверки и восстановления, помогают сэкономить деньги и сократить количество электронных отходов, соответствуя при этом новейшим технологическим требованиям.

Безопасность данных является критически важным аспектом для компаний при замене устаревшего оборудования. Разработанные процедуры удаления данных позволяют полностью уничтожить конфиденциальные данные компаний и продлить срок службы компьютерных устройств. Модернизация оборудования с учетом современных стандартов безопасности и защиты данных позволяет компаниям безопасно и ответственно отремонтировать и продать свои существующие устройства.

Все эти факторы делают отремонтированные компьютеры привлекательными для пользователей и компаний в Венгрии. Рынок отремонтированных устройств продолжает расти, предлагая доступные и надежные альтернативы в области компьютерной техники.