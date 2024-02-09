В Японии началась эра массовой иммиграции. Уже есть города с населением в несколько десятков тысяч жителей, такие как Оидзуми, где иммигрантов так много, что на вокзалах помимо японского вывешивается информация на португальском, испанском, китайском, корейском и английском языках.

Долгое время Япония закрывалась от приезжих рабочих из-за границы, но, когда страну настиг демографический кризис, ей пришлось изменить свое отношение к мигрантам.

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Япония установила рекорд по количеству иммигрантов в прошлом 2023 году, но этого по-прежнему мало для ее экономики и она все еще отстает от среднего показателя развитых стран. Если дальневосточная страна не сможет увеличивать число иностранных рабочих более быстрыми темпами, ее экономика придет в упадок, а система социального обеспечения потерпит крах. Большинство японских компаний сейчас борются с нехваткой рабочей силы, хотя этому мешает сильная ксенофобия в местном обществе.

В прошлом году на островное государство прибыло рекордное количество иностранных рабочих. За год их число увеличилось на 12,4 процента и превысило два миллиона. Эта тенденция будет продолжаться, поскольку японское общество все еще не может обеспечить достаточное количество рабочих на производственных линиях, в строительстве, в сельском хозяйстве и в уходе за пожилыми людьми.

Население трудоспособного возраста в Японии сокращается с 1995 года и по заявлению премьер-министра Фумио Кисида в 2023 году, общество достигло предела своих социальных возможностей из-за низкого уровня рождаемости.

По данным доклада Японской торговой палаты и отчета статистического центра Teikoku Databank, две трети малых и средних предприятий сталкиваются с нехваткой рабочей силы, а в прошлом году произошло рекордное количество банкротств из-за нехватки рабочих рук.

Население Японии сокращается угрожающими темпами. Согласно новому исследованию, к 2070 году население Японии сократится на 30 процентов. Сокращение численности населения трудоспособного возраста сопровождается резким увеличением расходов на социальное обеспечение, что значительно сдерживает показатели роста экономики.