Китайские компании все больше обращаются за помощью к юристам в защите своих брендов и интеллектуальной собственности.

Ситуация изменилась, и теперь Запад копирует китайские бренды. В течение десятилетий западные компании жаловались на китайские подделки и копирование западной продукции, но теперь уже китайским компаниям приходится внимательно следить за регистрацией своей продукции и торговых марок, чтобы сохранить уникальность своей продукции и интеллектуальную собственность.

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Китайские компании всегда хорошо имитировали известные бренды и торговые марки, чтобы удовлетворить высокие потребительские запросы. Например, в Пекине можно найти поддельные магазины Apple Store, где можно купить iPhone. Это всегда создавало проблемы для глобальных компаний, которые долгие годы боролись за защиту своих брендов и репутации в Китае. Теперь ситуация меняется и уже китайские бренды и торговые марки начинают подделывать и копировать.

Примером такой ситуации является китайская чайная сеть Heytea, которая продает свой фирменный сырный чай далеко за пределами Китая. Сеть Heytea столкнулись с конкурентом из Сингапура под названием Heetea, который предлагает такой же чай с сырной пеной и использует очень похожий логотип. В результате судебных разбирательств, ведомство интеллектуальной собственности Сингапура признало торговую марку Heetea недействительной, так как логотипы слишком похожи.

Подделки стали проблемой для китайской сети кофеен Luckin Coffee, которая стремительно разрослась и всего за два года превзошла по количеству кофеен Starbucks в Китае, а недавно открыла свой первый магазин в Нью-Йорке. Они сейчас борются с тайским брендом с похожим названием и логотипом. Это важный показатель того, как китайские компании сталкиваются с подделками и копированием своих брендов.

Китай является одним из самых больших рынков потребительских товаров в мире, поэтому многие китайские компании стремятся стать международными брендами и открывают свои штаб-квартиры за границей. Однако вместе с расширением и выходом на международные рынки они сталкиваются с проблемой подделок и необходимостью защиты своей интеллектуальной собственности.