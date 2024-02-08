По данным Лондонского фонда дикой природы, в Лондоне насчитывается около 10 000 городских лисиц, но количество животных невозможно точно подсчитать и оно может колебаться.

Лисы стали не только настоящей угрозой для мирного сна лондонцев, но и соседями в общественном транспорте. Проблема заключается не только в ночных звуках, которые издают лисы, но и в их активности днем. Лис привлекает городской мусор и в поисках пищи они отважно прогуливаются по улицам Лондона комфортно чувствуя себя на улицах большого города, нередко животных можно встретить в общественном транспорте.

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Лисы даже научились безопасно переходить дорогу и избегать встречного движения. Они осторожно выглядывают на дорогу, останавливаются, чтобы позволить проехать машинам, и перебегают на другую сторону.

Животные проявляют ум и хорошую приспособляемость к городской жизни, но их присутствие в Лондоне для некоторых жителей становится все более неприятным и раздражающим.

Многие жители Лондона стали жертвами пронзительных звуков спаривания, которые не дают им спокойно выспаться ночью. В дневное время можно увидеть, как лисы днем садятся в автобусы, занимают задние сиденья и наблюдают за людьми, не обращая внимания на других пассажиров.

Жители Лондона замечали лисиц, мирно спящих на их садовой мебели или прогуливающихся по улицам города днем. На видео опубликованном в соцсетях видно, как одна лиса устраивается на скамейке греясь на солнце и наслаждаясь теплом, а затем быстро убегает, когда замечает человека.

Несмотря на все неудобства, вызванные лисами, они вызвали бурную дискуссию о том, являются ли они положительным дополнением к городской жизни или просто раздражают. Муниципалитеты Лондона предлагают ряд рекомендаций о том, как избежать проблем с лисами, включая использование специальных контейнеров для мусора, защищенных от доступа лис.

Лисы захватывают Лондон и создают все больше проблем для его жителей. Будем надеяться, что в будущем будет найдено более эффективное решение для сосуществования людей и лис в городской среде.