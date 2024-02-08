Франция сокращает торговый дефицит по сравнению с 2022 годом, но этого тревожно мало для достижения хороших показателей здоровой экономики

Внешняя торговля остается проблемой для французской экономики, которая несмотря на небольшое сокращение торгового дефицита на несколько миллиардов евро в 2023 по сравнению с предыдущим годом, все еще фиксирует значительный дефицит торгового баланса. Это снижение не является достаточным для достижения хороших показателей.

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Согласно данным таможни, опубликованным на этой неделе, дефицит торгового баланса Франции по торговле товарами составил около 99,6 миллиарда долларов в 2023 году. Это улучшение по сравнению с рекордным дефицитом в размере 162,7 миллиарда долларов, зафиксированным в 2022 году из-за роста цен на энергоресурсы и действующих санкций. Несмотря на это 2023 год остается неудовлетворительным для Франции, поскольку это второй по величине торговый дефицит в истории страны.

Общий импорт Франции в прошлом году составил 731 миллиард евро, что является снижением на 7,1% по сравнению с предыдущим годом. В то же время, экспорт из Франции увеличился на 1,5% в 2023 году, что способствовало небольшому, но положительному сдвигу в торговом балансе страны. Однако эксперты все равно выражают озабоченность структурным ухудшением торгового баланса Франции и надеются на дальнейшее сокращение дефицита в будущем.