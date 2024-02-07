На архипелаге Занзибар возникла серьезная нехватка алкоголя, что ставит под угрозу туристическую экономику одного из самых популярных направлений в Африке.

Занзибар является важным источником доходов для Танзании, на который приходится почти 90 процентов всех поступлений иностранной валюты в эту восточноафриканскую страну. Однако цены на пиво выросли почти на 100 процентов после того, как поставки были прерваны внезапной сменой поставщиков. В результате таких перемен, несколько отелей на пляже Матемва на севере острова Занзибар перешли на подачу только безалкогольных напитков, что вызвало недовольство у местных жителей и туристов.

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Цены на пиво выросли почти на 100 процентов после того, как поставки алкоголя были прерваны из-за ошибки министра туризма, который внезапно сменил поставщиков. Министр недавно подал в отставку, сославшись на плохие условия труда. Однако многие связали его отставку с проблемами с поставками алкоголя.

Строгое религиозное правило запрещает местное производство алкоголя на Занзибаре, где преобладает мусульманское население. Поэтому основная часть алкоголя на островах поставляется из материковой Танзании, а некоторые сорта импортируются из Южной Африки.

Многие местные предприниматели, такие как владелец бара Мшенги, чья деятельность связана с продажей пива и морепродуктов, оказались в затруднительном положении. Он жалуется на то, что в его баре закончилось пиво, и сейчас у него есть только безалкогольные напитки. Мшенги считает, что правительство должно принять меры, так как сейчас на Занзибаре пик туристического сезона, и туристы нуждаются в возможности насладиться отдыхом и прохладными напитками на пляжах.

Один американский турист, не желающий раскрывать свое имя, рассказал о своей любви к Занзибару и его красивым пляжам. Но он расстроился из-за проблемы отсутствия алкоголя, когда попытался заказать виски, в своем отеле, и получил отказ.