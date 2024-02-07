В результате энергетического кризиса и санкций реальная стоимость финских домов упала до уровня двадцатилетней давности.

В последнее время финские домовладельцы столкнулись с серьезными проблемами, связанными с энергетическим кризисом и санкциями против России. Реальная стоимость финских домов упала на 20%.

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Экономист из финской страховой компании LocalTapiola Group, которая специализируется на страховании имущества, объясняет, как это повлияло на домовладельцев.

В результате энергетического кризиса реальная стоимость финских домов упала до уровня, который фиксировался 20 лет назад. Если вы продадите свой дом сейчас, вы получите цену намного ниже, чем несколько лет назад. Еще надо учитывать что покупательская способность денег от продажи дома снизилась из-за инфляции, что означает, что вы получите еще меньше денег, чем раньше.

Падение реальной стоимости крупнейшего актива финнов видно из индексов реальных цен статистического управления Финляндии на старые таунхаусы, многоквартирные дома и старые частные дома. В результате энергетического кризиса, последствий пандемии и введения санкций реальные цены на кондоминиумы и частные дома упали настолько низко, что в последний раз подобные цифры наблюдались в 2003 году.

В целом по стране энергетический кризис съел в среднем 20 процентов реальной стоимости таунхаусов и многоквартирных домов к концу прошлого года. В столичном регионе спад оказался еще сильнее - реальные цены на городские квартиры упали на 23 процента, на частные дома - на 25 процентов по сравнению с пиковыми ценами второго квартала 2021 года.