Китай за четыре дня добыл больше угля, чем Польша за весь год. Индонезия достигла годового уровня производства за 22 дня. Китай добыл более 414 миллионов тонн угля. Для сравнения, польские шахты сумели добыть всего 49 миллионов тонн угля, но климатические активисты вынуждают закрыть их во имя экологии

В последние годы политика Европейского союза в области климата и экологии вызывает споры и критику со стороны политиков и общественности. Одним из таких критиков является Патрик Яки, депутат Европарламента от Польши, который в своих заявлениях подчеркивает опасность, связанную с отказом Европы от промышленности и переключением на импорт из Китая.

реклама

Депутат указывает на климатическую идеологию разрушающую Европу, на растущую зависимость Европейского союза от Китая в сфере промышленного производства и энергетики. Он приводит примеры, когда Китай добывает гораздо больше угля, чем Польша за весь год, однако ЕС продолжает закрывать польские угольные шахты во имя экологии. Яки выражает опасения относительно этой зависимости и предупреждает о возможных негативных последствиях для Европы.

Патрик Яки критикует решение Евросоюза запретить регистрацию автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года. Он подчеркивает, что это решение будет способствовать усилению зависимости Евросоюза от Китая, который является крупным производителем компонентов для электромобилей. Спрос ЕС на компоненты, необходимые для создания электромобилей, увеличился в десять-тридцать раз. Яки выражает опасения относительно потери Европой промышленности и призывает задуматься над последствиями такой политики. Надо быть совершенно неразумным, чтобы отдать свою промышленность кому-то другому во имя экологии, а потом платить ему за то, чтобы он производил то, что Европа могла бы делать сама.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Депутат предлагает рассмотреть альтернативные подходы к решению проблемы климата и экологии. Он призывает к развитию собственных технологий и промышленности в Европе, к поиску компромиссных решений, которые бы учитывали потребности промышленности и экологические проблемы. Яки подчеркивает важность сохранения экономической и промышленной независимости Европы.