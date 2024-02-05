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В последние годы политика Европейского союза в области климата и экологии вызывает споры и критику со стороны политиков и общественности. Одним из таких критиков является Патрик Яки, депутат Европарламента от Польши, который в своих заявлениях подчеркивает опасность, связанную с отказом Европы от промышленности и переключением на импорт из Китая.
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Депутат указывает на климатическую идеологию разрушающую Европу, на растущую зависимость Европейского союза от Китая в сфере промышленного производства и энергетики. Он приводит примеры, когда Китай добывает гораздо больше угля, чем Польша за весь год, однако ЕС продолжает закрывать польские угольные шахты во имя экологии. Яки выражает опасения относительно этой зависимости и предупреждает о возможных негативных последствиях для Европы.
Патрик Яки критикует решение Евросоюза запретить регистрацию автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года. Он подчеркивает, что это решение будет способствовать усилению зависимости Евросоюза от Китая, который является крупным производителем компонентов для электромобилей. Спрос ЕС на компоненты, необходимые для создания электромобилей, увеличился в десять-тридцать раз. Яки выражает опасения относительно потери Европой промышленности и призывает задуматься над последствиями такой политики. Надо быть совершенно неразумным, чтобы отдать свою промышленность кому-то другому во имя экологии, а потом платить ему за то, чтобы он производил то, что Европа могла бы делать сама.
Депутат предлагает рассмотреть альтернативные подходы к решению проблемы климата и экологии. Он призывает к развитию собственных технологий и промышленности в Европе, к поиску компромиссных решений, которые бы учитывали потребности промышленности и экологические проблемы. Яки подчеркивает важность сохранения экономической и промышленной независимости Европы.