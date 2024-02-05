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В Чехии возникли сомнения относительно покупки американских истребителей F-35
Покупка 24 истребителей F-35 стала предметом ожесточенных дебатов в чешском обществе

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Недавно министр обороны Чехии Яна Чернохова и посол США в Чехии Биян Сабет подписали соглашение о покупке 24 истребителей F-35 за 150 миллиардов крон. Первые самолеты должны поступить в Чехию в 2031 году, а все 24 самолета должны быть поставлены к 2035 году. Общая стоимость приобретения и эксплуатации истребителей F-35, по оценкам минобороны, составит 322 миллиарда долларов.

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Это вызывает серьезные опасения у бывшего министра иностранных дел Чехии, Любомира Заоралека. Политик отмечает, что эти самолеты не укрепят безопасность Чехии, из-за длительности срока поставки, который составит 11 лет и выразил опасения, что страна может остаться без ВВС. Заоралек также отметил, что Чешская армия не будет контролировать эти самолеты, так как они будут принадлежать иностранному государству.

Заоралек обратил особое внимание на риски, связанные с задержкой поставки американских самолетов. В целом он сомневается в пригодности истребителей F-35 для Чехии, в отличие от шведских истребителей Gripen. По его мнению, F-35 не подходит для боевых действий и противовоздушной обороны, а также не может поддерживать наземные войска. 

Заоралек критикует правительство за экономические трудности страны и одновременно за большие военные расходы. Он утверждает, что Чехия увеличила свой долг на два триллиона крон за последние шесть лет и теперь вступает в самый дорогой военный проект в истории страны, несмотря на то, что у Чехии нет проблем с ВВС, которые функционируют хорошо.

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В заключение, Заоралек напоминает, что роль Чехии в НАТО заключается в укреплении восточного крыла альянса, и генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, уже выразил желание видеть Чехию в качестве усиленной составляющей альянса.

#авиация #чехия #истребитель f-35 #армия чехии #ввс чехии
Источник: parlamentnilisty.cz
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