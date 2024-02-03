По данным «Отчета DAT 2024», практически 92 процента владельцев новых автомобилей получили скидки или дополнительное обслуживание от дилеров. Из них 48 процентов сами договорились о более выгодной цене, 34 процента приобрели автомобиль со скидкой лояльности, 10 процентов смогли договориться о бесплатной дополнительной услуге, и только 7 процентов не получили никаких ценовых преимуществ.

Эта тенденция объясняется увеличением предложения на автомобильном рынке и сдержанностью покупателей. В частности, скидки на новые автомобили распространяются как на электромобили, так и на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Согласно оценке Автомобильного института Дуйсбурга, в январе производители предоставили среднюю скидку в размере 13,6 процента на 30 электромобилей и 17,1 процента на 30 автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

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Ожидается, что предложение скидок будет продолжаться и усиливаться в ближайшие месяцы. Конкуренция со стороны китайских производителей, таких как MG и BYD, и американской Tesla, оказывает ощутимое давление на цены.

Цены на подержанные автомобили тоже снижаются. В январе на онлайн-рынке Mobile.de средняя цена составляла 32 703 евро, что на 1,8 процента меньше, чем в прошлом году. Это необычная ситуация, так как в последние годы цены на подержанные автомобили регулярно повышались. Такую тенденцию связывают с низким спросом. Особенно это коснулось малолитражек и коммерческих автомобилей.

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В целом, покупатели автомобилей в Германии могут рассчитывать на увеличение скидок и более выгодные условия при покупке новых или подержанных автомобилей в ближайшем будущем.