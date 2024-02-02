Польша заключила контракт на приобретение систем вертикального пуска VLS Mk 41 вместе с модулями ExLS для ракет семейства CAMM.

Об этом объявила созданная польским правительством для объединения польских государственных предприятий оборонной промышленности Polska Grupa Zbrojeniowa в своих социальных сетях.

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Mk 41 (Mark 41 Vertical Launching System) - это унифицированная корабельная установка вертикального пуска управляемых ракет, разработанная в США. Она используется на кораблях ВМС США и других стран для запуска различных типов ракет, включая «Стандарт» SM-2, SM-3 и SM-6, ASROC, «Си Спарроу», ESSM и «Томагавк».

По словам представителя PGZ, "сегодня мы заключили соглашение с компанией Lockheed Martin, в рамках которого мы приобрели систему вертикального пуска VLS Mk 41 вместе с модулями ExLS для ракет семейства CAMM на три фрегата, построенных консорциумом PGZ-MEECZNIK". Представитель компании не раскрыл финансовые детали сделки.

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Первый фрегат, оснащенный корабельной установкой вертикального пуска управляемых ракет, должен быть включен в состав ВМС Польши в 2029 году.