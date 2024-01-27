В социальных сетях Германии была обнаружена российская дезинформационная кампания, об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на данные экспертов МИД Германии.

Министерство иностранных дел Германии заказало расследование влияния России на платформу X (ранее Twitter), после того как у сотрудников МИД возникли подозрения о систематических атаках российских ботов, направленных на публикации, связанные с министерством.

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С помощью специализированного программного обеспечения для мониторинга социальных сетей, эксперты обнаружили около 50 000 фейковых аккаунтов, которые опубликовали огромное количество твитов, превышающее 1 миллион. И все это, в течение всего одного месяца, с 10 декабря по 10 января. Это означает, что публиковалось два твита в секунду. Твиты часто сопровождались популярными хэштегами, адаптированными к актуальным темам, таким как #Bundesliga.

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Все сообщения были написаны на немецком языке и адаптированы для немецкой аудитории. Преобладающими темами было утверждение о том, что правительство Германии под руководством Олафа Шольца пренебрегает потребностями немецкого населения, оказывая Украине военную и финансовую помощь, поддерживая санкции, а также из-за приоритетного внимания к интересам украинских беженцев в Германии, в ущерб немецким гражданам.