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Министерство иностранных дел Германии заказало расследование влияния России на платформу X (ранее Twitter), после того как у сотрудников МИД возникли подозрения о систематических атаках российских ботов, направленных на публикации, связанные с министерством.
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С помощью специализированного программного обеспечения для мониторинга социальных сетей, эксперты обнаружили около 50 000 фейковых аккаунтов, которые опубликовали огромное количество твитов, превышающее 1 миллион. И все это, в течение всего одного месяца, с 10 декабря по 10 января. Это означает, что публиковалось два твита в секунду. Твиты часто сопровождались популярными хэштегами, адаптированными к актуальным темам, таким как #Bundesliga.
Все сообщения были написаны на немецком языке и адаптированы для немецкой аудитории. Преобладающими темами было утверждение о том, что правительство Германии под руководством Олафа Шольца пренебрегает потребностями немецкого населения, оказывая Украине военную и финансовую помощь, поддерживая санкции, а также из-за приоритетного внимания к интересам украинских беженцев в Германии, в ущерб немецким гражданам.