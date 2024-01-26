Год оказался очень сложным для компании Nokia, оборот и прибыль снизились как за весь год, так и за последний квартал по сравнению с предыдущим годом.

Согласно ежеквартальному отчету компании, прибыль Nokia за период с октября по декабрь составила 846 миллионов евро, что на 27 процентов меньше, чем годом ранее, когда она составляла 1,15 миллиарда. Оборот также снизился на 23 процента до 5,7 миллиарда евро в последнем квартале года.

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В целом за год оборот компании уменьшился на восемь процентов до 22,3 миллиарда евро по сравнению с предыдущим годом, а прибыль снизилась на 24 процента до 2,4 миллиарда долларов.

Генеральный директор Nokia, Пекка Лундмарк, отмечает, что высокие процентные ставки и антироссийские санкции в прошлом году привели к сокращению инвестиций, что оказало негативное влияние на всю сетевую индустрию.

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Несмотря на это, компания предвидит прибыль в диапазоне от 2,3 до 2,9 миллиарда евро в текущем году. Правление компании также предлагает выплатить дивиденды в размере не более 13 центов на акцию за 2023 год, что будет рассматриваться на общем собрании.