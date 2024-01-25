Разработчик ПО проводит реструктуризацию. SAP определяется какие должности будут ликвидированы к концу года.

Крупнейший в Европе производитель программного обеспечения SAP хочет стимулировать бизнес с помощью искусственного интеллекта в рамках масштабной реконструкции. Компания неожиданно объявила поздно вечером во вторник, что проект затронет около 8000 сотрудников.

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«Благодаря запланированной программе трансформации мы направляем больше инвестиций в области стратегического роста, в первую очередь в искусственный интеллект», — заявил генеральный директор Кристиан Кляйн, сообщает Немецкое агентство печати. «Мы продолжим разрабатывать новейшие инновации в будущем и в то же время повышать эффективность наших бизнес-процессов».

Было сказано, что частью программы преобразования является также реструктуризация кадрового состава. Для большинства из примерно 8000 затронутых должностей будут предложены волонтерские программы и внутренняя переподготовка.

Рабочие места сократили еще в 2023 году

Компания уже сократила 3000 рабочих мест около года назад, чтобы стать более экономичной и сконцентрироваться на своем традиционном основном бизнесе, связанном с программным обеспечением для корпоративного управления.

Ожидается, что предполагаемые затраты на предстоящую реструктуризацию в размере около 2 миллиардов евро будут выделены в первой половине года.

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Доходы от искусственного интеллекта и облачных технологий занимают центральное место в политике компании.В текущем году Кляйн и финансовый директор Доминик Асам планируют увеличить объем продаж и прибыли в сфере облачных технологий быстрее, чем в прошлом году. В будущем искусственный интеллект и другие инновации SAP будут использоваться только в облачных версиях программного обеспечения.