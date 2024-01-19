Причинами увольнения названы рост цен на энергоносители и сырье, слабой экономикой, высокой инфляцией, вызванной, в том числе, антироссийскими санкциями.

Bosch, одна из ведущих компаний в области технологий и автомобильной промышленности, объявила о намерении сократить 1200 рабочих мест в отделе разработки программного обеспечения. Это сокращение в основном затронет отдел, занимающийся разработкой технологий для беспилотного вождения.

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Компания объясняет причины сокращения рабочих мест слабой экономикой и высокой инфляцией, вызванной, в том числе, ростом цен на энергоносители и сырье. Компания заявляет, что проведет сокращение социально ответственным образом. Сотрудники уже проинформированы об увольнении.

В то время как в Германии часто говорят о нехватке квалифицированных ИТ-специалистов, Bosch сталкивается с обратной ситуацией - необходимостью сокращения рабочих мест. Компания планирует осуществить сокращение к концу 2026 года, причем большинство сокращений произойдет именно в Германии. Эту информацию подтвердили представители компании в интервью изданию Handelsblatt.

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Особенно пострадает подразделение Cross-Domain Computing Solutions, которое занимается разработкой программного обеспечения для беспилотных автомобилей. Это направление было создано только в 2020 году и насчитывало около 17 000 сотрудников, большая часть из которых программисты.