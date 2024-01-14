Глава военной разведки Швеции связывает помехи GPS с российскими военными учениями

В Швеции продолжаются сбои в работе GPS, отмечает служба военной разведки. Глава военной разведки Томас Нильссон заявил, что его служба уже сталкивалась с подобными нарушениям в работе приборов навигации и связи, и связывает это с проведением российских военных учений.

Шведская общественная радиокомпания SVT сообщает, что в последние дни фиксируются сбои в работе GPS. Шведская военная разведка MUST считает, что это связано с гибридным влиянием России. Расследование также проводит служба государственной безопасности Швеции (Säpo).

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Несколько дней назад пассажирский самолет столкнулся с помехами в системе GPS в районе Кристианстада. О происшествии было сообщено Шведскому транспортному агентству. Йохан Уэст, летный инспектор из Транспортного агентства, подтверждает, что помехи в работе GPS продолжаются уже давно. Начиная с декабря прошлого года было получено около пяти отчетов о сбоях, последний из них поступил в прошлую среду.

Сбои в работе GPS наблюдались преимущественно ночью на юге Швеции и в Балтийском море. Из-за их необычности несколько государственных служб сообщили об этом. Служба разведки и безопасности вынуждена анализировать сбои в GPS, которые совпали с началом военных учений российского Балтийского флота в Калининграде. Цель этих учений заключается в нарушении навигации и связи потенциального противника.

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Томас Нильссон, директор MUST, отмечает, что подобные нарушения в работе GPS уже наблюдались в прошлом в связи с российскими военными учениями. Он предупреждает, что сбои в работе GPS могут привести к авариям и серьезным последствиям. Большая часть гражданской и морской авиации зависит от системы GPS, поэтому такие помехи могут быть опасными.