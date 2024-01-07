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Немецкая полиция разыскивает грабителей, напавших на машину инкассаторов
. Они применили старый трюк, с поломанной машиной

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Группа из четырех грабителей в Людвигсбурге на юге Германии совершила дерзкий налет на транспорт с деньгами. В роли приманки выступил мужчина с тростью, притворившийся, что у него сломалась машина, после чего злоумышленникам удалось выманить сотрудников службы безопасности из охраняемого ими фургона.

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Мужчина с тростью инсценировал поломку машины, перекрыв проселочную дорогу прямо перед перекрестком, сообщила полиция. 24-летний инкассатор вышел из фургона службы денежных переводов для помощи в устранении поломки.

Ему тут же начал угрожать пистолетом подельник владельца поломанной машины. Тем временем двое других грабителей с оружием бросились к 42-летнему водителю фургона и вытащили его из машины. Обоих сотрудников службы безопасности заставили лечь на землю. Преступники перенесли деньги из инкассаторского фургона в свои автомобили и разъехались.

Полиция разыскивает виновников преступления, сообщило агентство DPA. Правоохранители не сообщают никаких подробностей о сумме украденного.

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Начаты масштабные поиски, с использованием вертолета, но пока безуспешно. Следов преступной четверки и их машин не найдено. Полиция просит о сотрудничестве всех свидетелей. По данным полиции, некоторые из преступников, а возможно, и все, были в масках.

#германия #криминал #преступление #ограбление
Источник: irozhlas.cz
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