Турецкая оборонная промышленность готовит к первому полету самолет HÜRKUŞ-2, включающий в себя значительные усовершенствования и разработки

Учебно-тренировочный штурмовик нового поколения HÜRKUŞ был разработан турецкой компанией Turkish Aerospace Industries и совершил свой первый полет еще в 2013 году. Разработка этого уникального учебного самолета началась в Центре авиации и космонавтики TUSAŞ в 2006 году.

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Усовершенствованный вариант самолета Хуркус-2 предназначен для учебно-тренировочных целей, но может быть использован в качестве легкого штурмовика для авиационной поддержки в сложных операциях.

В боевую версию под названием HÜRKUŞ-C были интегрированы дополнительное оборудование и несколько видов боеприпасов. Летно-стрелковые испытания прошли успешно, как сообщает агентство "Анадолу". Разработка этого самолета уже привлекла большое внимание за пределами Турции.

Компания также разработала вариант самолета HÜRKUŞ Air Ground Integration для его использования в группе боевой огневой поддержки командования ВВС и в мероприятиях по повышению квалификации авиадиспетчеров.

Для обеспечения самолета универсальной системой управления с возможностью выполнения полетов по пилотажно-навигационным приборам в стандартную комплектацию самолета включены система регулировки давления в кабине, катапультируемое кресло и встроенная генерирующая кислород система (OBOGS).

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Самолет, разработанный турецкими инженерами в соответствии с требованиями Европейской гражданской авиации EASA CS 23, имеет особую конфигурацию сидений инструктора и курсанта - они сидят спиной друг к другу. Ожидается, что штурмовик обеспечит значительное преимущество при его использовании благодаря современным системам авионики и низкой стоимости эксплуатации.