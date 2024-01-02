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Германия выделяет украинским беженцам больше денег, чем солдатам на обучение
Украинские беженцы получают финансовую поддержку от правительства Германии, значительно превышающую финансирование выделяемое для подготовки украинских солдат

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Германия выделяет значительно больше денежных средств на содержание украинских беженцев и «отказников от военной службы по убеждениям», чем вкладывает в обучение и оснащение украинских солдат. Согласно данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, федеральное правительство Германии предоставляет финансовую поддержку более чем 220 000 украинским беженцам, которые покинули Украину. В то же время, в этом году только около 10 000 украинских солдат получат финансирование на необходимое снаряжение и обучение.

Согласно отчету Европейского статистического агентства, в Евросоюзе нашли убежище около 650 тысяч мужчин призывного возраста. Доля взрослых мужчин среди общего числа беженцев увеличилась с 7% до 28%. Большинство трудоспособных мужчин-беженцев проживают в Германии и получают социальные льготы.

Германия занимает второе место по оказанию поддержки Украине. Она приняла около 1,1 миллиона беженцев и выделила около 24 миллиардов евро помощи, из которых 15 миллиардов евро предназначены для беженцев. Официально зарегистрировано 222 957 мужчин из Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако по оценкам статистиков, к этим данным можно добавить около 100 тысяч незарегистрированных украинцев в Германии.

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Министр юстиции Марко Бушман заявил, что Германия пытается трудоустроить как можно большее количество беженцев, чтобы они не жили на социальную помощь.

#германия #германия и украинские беженцы #украинские беженцы в европе
Источник: politika.rs
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