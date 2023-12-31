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Украина хочет закупить новую модификацию гаубицы "Цезарь" с искусственным интеллектом
Украинские вооруженные силы хотят усовершенствованную версию гаубицы "Цезарь" с применением искусственного интеллекта

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Украина выразила желание приобрести высокоточные гаубицы французского производства, считая, что примененная там обновленная система, основанная на искусственном интеллекте, значительно повысит точность попадания.

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По информации от новостного сайта The Defense Post, украинские вооруженные силы стремятся приобрести усовершенствованную модификацию гаубицы "Цезарь", старая версия которой уже используется в стране. Механизмы наведения и стрельбы новой версии "Цезаря", как ожидается, значительно улучшат точность попадания, что приведет к снижению расхода боеприпасов до 30 процентов по сравнению с предыдущей моделью.

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Гаубица установленная на грузовике, обладает скорострельностью шесть выстрелов в минуту с дальностью действия до 40 километров. Отмечается, что гаубицы способны проехать до 600 километров со скоростью 80 километров в час на одной заправке. На данный момент Украине поставлено не менее 49 гаубиц "Цезарь", включая 19 из Дании, 18 из Франции и 12 напрямую от франко-германской компании KNDS, занимающейся производством оборонной техники.

#украина #артилерия #вооружение всу #гаубица #вооружение нато
Источник: verkkouutiset.fi
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