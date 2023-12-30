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В Берлине произошел поджог цементного завода, совершенный климатическими активистами. По их утверждению, они считают бетон ответственным за негативное влияние на климат.
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Пожар случился в районе Берлин-Кройцберг на территории цементного завода, который располагается рядом с городской трассой А100. Огонь уничтожил несколько грузовиков, техническое здание и систему транспортировки материалов. Пострадавших не было. Активисты подожгли завод еще до начала его работы, рано утром.
После поджога представители группы "Выключи!" опубликовали заявление на сайте "Индимедиа", в котором взяли вину на себя и объяснили свои требования. Они сообщили, что их действия были вдохновлены похожими нападениями активистов из Франции, Бельгии и Швейцарии, которые тоже поджигали и портили оборудование на цементных заводах. По их мнению, производство бетона является катастрофическим для климата и генерирует больше углекислого газа, чем весь воздушный транспорт.
Компания Cemex Deutschland AG владеющая заводом пока не оценила сумму ущерба.
Климатологи, представители организации "Switch Off! Group", критикуют своих коллег за их нерешительность и бездействие. В своем заявлении призвали другие немецкие группы защитников климата, предпринять подобные действия.