«Климатические активисты» подожгли цементный завод в Берлине. Как они объяснили, бетон виноват в смертоносном воздействии на климат

В Берлине произошел поджог цементного завода, совершенный климатическими активистами. По их утверждению, они считают бетон ответственным за негативное влияние на климат.

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Пожар случился в районе Берлин-Кройцберг на территории цементного завода, который располагается рядом с городской трассой А100. Огонь уничтожил несколько грузовиков, техническое здание и систему транспортировки материалов. Пострадавших не было. Активисты подожгли завод еще до начала его работы, рано утром.

После поджога представители группы "Выключи!" опубликовали заявление на сайте "Индимедиа", в котором взяли вину на себя и объяснили свои требования. Они сообщили, что их действия были вдохновлены похожими нападениями активистов из Франции, Бельгии и Швейцарии, которые тоже поджигали и портили оборудование на цементных заводах. По их мнению, производство бетона является катастрофическим для климата и генерирует больше углекислого газа, чем весь воздушный транспорт.

Компания Cemex Deutschland AG владеющая заводом пока не оценила сумму ущерба.

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Климатологи, представители организации "Switch Off! Group", критикуют своих коллег за их нерешительность и бездействие. В своем заявлении призвали другие немецкие группы защитников климата, предпринять подобные действия.