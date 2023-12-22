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Балтийские порты России, пострадавшие от санкций, начинают проявлять признаки восстановления. В прошлом году было отмечено снижение грузопотока в российских портах, но сейчас наблюдается улучшение ситуации. Представители компаний, следящих за развитием портов в регионе, заявляют, что Россия нашла новых партнеров и способы обхода западных санкций.
Санкции сказались на морских портах, их грузопоток существенно снизился. Однако спустя два года российские порты начинают показывать признаки стабилизации и улучшения ситуации. Западные эксперты констатируют, что российские порты показывают признаки восстановления в перевозке грузов, и признают, что они ожидали более серьезных последствий санкций для портов России.
Россия применяет различные схемы, для обхода санкции, находя новые рынки и партнеров, таких как Индия, Китай, Северная Корея и Иран. Торговля между Китаем и Россией, а также с Турцией, значительно увеличилась. Запад ожидал большего падения объема перевозок и сильнейшего эффекта от санкций. С введением санкций некоторые компании, занимающиеся контейнерными перевозками, отказались работать с портом Санкт-Петербург, это привело к значительному снижению объемов. Однако сейчас ситуация меняется, и новые судовладельцы из третьих стран начинают сотрудничать с российскими портами.
Возникают новые фирмы, предназначенные для обслуживания чисто российских перевозок, как экспорта, так и импорта. Обычно они зарегистрированы в арабских странах или в России. Мировые компании бойкотируют Санкт-Петербург, но Россия нашла эффективное решение, как поддержать свою экономику. Например, объемы грузов в порту Санкт-Петербурга в прошлом году сократились на 37%, но сейчас наблюдается рост на 24%. В основном это связано с увеличением экспорта удобрений, так как белорусская компания "Беларуськалий", которую Литва блокирует из-за санкций, использует порт Санкт-Петербург для экспорта своей продукции.
Также отмечается стабилизация грузоперевозок в Калининградском порту, где в прошлом году было отмечено снижение объемов на 22%, а в этом году наблюдается рост на 12%. Положительные результаты, достигнутые в Калининградском порту, связаны с его способностью удовлетворять потребности региона. Грузы доставляются как по железной дороге через Литву, так и морским транспортом. Если несколько лет назад по литовским железным дорогам в Калининград было перевезено около 3 миллионов тонн грузов, то сейчас этот объем сократился до 1 миллиона тонн.