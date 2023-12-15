Интересный аспект международной торговли и ядерной энергетики - закупка Швецией радиоизотопов у российского производителя ядерного оружия.





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Швеция продолжает приобретать радиоизотопы у российского производителя ядерного оружия, несмотря на наличие санкций, которые однако не распространяются на ядерное топливо и российские ядерные реакторы.

Основным поставщиком для Швеции является компания "Электрохимприбор", которая помимо продажи радиоактивных изотопов специализируется на производстве ядерного оружия. Согласно шведским СМИ, за последний год компания продала изотопы в Швецию на сумму более €44 миллионов.

Интересно, что Швеция закупает изотопы не напрямую у производителя, а через посредников, таких как Vealog и BDP-International. Учредителем обеих компаний является Вячеслав Кайзин, имеющий двойное гражданство Молдовы и Швеции.

Шведские СМИ выяснили, что компания Neonest оказалась вовлеченной в покупку радиоизотопов у компаний Кайзина и их последующую перепродажу по всему миру. Владелец Neonest, Петр Васильев, обладающий двойным гражданством России и Швеции, заявил, что приобретал продукцию "Электрохимприбора", но не знал о ее связи с производством ядерных боеголовок. Он утверждал, что Neonest продает изотопы фармацевтическим компаниям. СМИ также утверждают, что правительство Швеции поддерживает закупку изотопов.

Несмотря на начало конфликта и санкции, закупки урана и технологий ядерной энергетики продолжаются. Со стороны США и ЕС были заключены сделки с "Росатомом" на сумму более €1,4 миллиарда.

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Западные страны все еще зависят от российского ядерного топлива и российских реакторов. Российский уран покрывает 12% потребления урана в США и 17% в ЕС. Согласно данным Евростата, страны ЕС потратили около €770 миллионов на российскую атомную энергетику в 2022 году. "Росатом" не подпадает под западные санкции и заявляет, что в настоящее время строит 33 новые электростанции в 10 странах.