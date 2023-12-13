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Хакеры атаковали украинского оператора мобильной связи
"Эта война происходит в виртуальном пространстве": крупнейший украинский оператор связи объяснил сбои хакерской атакой

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Во вторник хакеры провели масштабную атаку на "Киевстар" - крупнейшего украинского оператора мобильной связи. По подозрению Службы безопасности Украины (СБУ), за этим нападением может стоять Россия.

"Киевстар" объявил, что деятельность компании временно парализована в результате масштабной хакерской атаки. Это был "большой технический сбой", вызванный атакой, что привело к временному отсутствию мобильной связи и подключения к интернету, сообщил оператор в своей записи на Facebook.

СБУ заявила, что проводит расследование этого нападения. Одна из рассматриваемых версий связана с участием российских спецслужб. Украина утверждает, что является постоянной целью атак российских хакерских групп. "Киевстар" называет это "войной", которая происходит не только на поле боя, но и в виртуальном пространстве.

Сеть "Киевстар", обслуживающая более 24 миллионов мобильных пользователей в Украине, не работала с раннего утра вторника. Министр внутренних дел Игорь Клименко назвал это "масштабным провалом" сети "Киевстар". По данным СМИ, в Министерстве инфраструктуры в Киеве сообщили, что необходимые ремонтные работы займут "четыре-пять часов".

"Киевстар" назвал ситуацию вызовом. На данный момент самое главное - предотвратить компрометацию персональных данных клиентов, что до сих пор не произошло.

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Перебои также затронули несколько важных сфер общественной жизни. Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" сообщил о сбоях в работе некоторых отделений и банкоматов. Соучредитель финансового учреждения "Monobank", Олег Гороховский, сообщил о "массовой DDoS-атаке" на их серверы. 

#украина #хакеры #хакерская атака #хакерская группа
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