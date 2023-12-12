Латвийская компания находится под подозрением в поставках электронных компонентов военного назначения для России. Пишет Rus.lsm.lv

Недавно возникли серьезные подозрения в отношении одной зарегистрированной в Латвии компании, которая, предположительно, была замешана в поставках электронных компонентов военного назначения для России. Это дело вызвало большой интерес у национальной и международной общественности, и Служба госбезопасности Латвии уже начала расследование по этому поводу.

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По данным, полученным в ходе следствия, выяснилось, что компания, зарегистрированная в Латвии, поставляла в Россию электронные компоненты, применяемые в производстве военной продукции. Общая сумма этих поставок составляет полмиллиона евро, что свидетельствует о значительных объемах поставок.

4 декабря текущего года, в рамках уголовного процесса, Служба госбезопасности Латвии провела уголовно-процессуальные действия по шести объектам, связанных с латвийской компанией, в городе Риге. В ходе этих операций было изъято большое количество документации и носителей информации, для дальнейшего расследования. В результате проведенных операций трое лиц, принадлежащих к преступной компании, были задержаны. В настоящее время двое из них находятся под стражей, а в отношении третьего лица была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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Следует отметить, что это не первый случай, связанный с подозрениями в продаже ресурсов для России. В середине октября текущего года Служба госбезопасности Латвии уже проводила уголовно-процессуальные действия на пяти объектах, также подозреваемых в поставках для вооруженных сил РФ. Весь этот процесс повлек за собой серьезные последствия для Латвии и ее репутации. Это требует необходимости более тщательного контроля и надзора за экспортом и поставками, особенно за технологиями, которые могут использоваться в военных целях. Дальнейшее расследование позволит выяснить все обстоятельства этих дел и принять соответствующие меры для предотвращения подобных случаев в будущем.