В Северной Норвегии российские спецслужбы пытаются завербовать шпионов, чтобы получить информацию о военных объектах и энергетике в Норвегии

В городах Альта и Тромсса в Северной Норвегии российские спецслужбы пытаются завербовать шпионов, сообщают норвежские источники, включая NRK, ABC Nyheter и телеканал Current TV. По данным этих источников, российские спецагенты представляются людьми, связанными с Русским географическим обществом, но на самом деле они связаны с министерством обороны России.

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Целью агентов является получение информации о военных объектах Норвегии, а также о производстве и поставках энергии. Эту информацию подтверждает начальник полиции Финнмарка, Эллен Катрин Хетта, и она соответствует оценке угрозы, представленной службами безопасности полиции.

По данным Current TV, агенты пытались завербовать шпионов в Альте и Тромсса. Глава службы безопасности полиции Финнмарка, Йохан Роалдснес, не подтверждает, но и не опровергает эти сведения. Он также не комментирует масштабы этого дела.

Роалдснес считает, что вербовка персонала осуществляется через социальные сети, такие как Facebook. Он отмечает, что эта сеть может быть площадкой для российских спецслужб, чтобы находить людей, которые могут проводить разведывательную работу в Норвегии.

Для норвежских властей не является новостью, что Россия пытается получить информацию о инфраструктуре страны. В 2017 году глава службы безопасности заявил, что Россия особенно интересуется оборонными возможностям, секторами электроэнергетики и связи в Норвегии.

Кроме того, NRK сообщает, что норвежская полиция также следит за тем, какие изображения публикуются на Google Maps, включая дороги и мосты. Это может быть связано с мониторингом потенциальных уязвимых мест или объектов, которые могут быть предметом интереса российских спецслужб.

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В целом, эти сведения указывают на активность российских спецслужб в Северной Норвегии и на необходимость усиления мер по обеспечению безопасности и защите конфиденциальной информации в стране.