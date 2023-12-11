Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Apelsinoff
Российские спецслужбы вербуют шпионов в Северной Норвегии
В Северной Норвегии российские спецслужбы пытаются завербовать шпионов, чтобы получить информацию о военных объектах и энергетике в Норвегии

реклама

В городах Альта и Тромсса в Северной Норвегии российские спецслужбы пытаются завербовать шпионов, сообщают норвежские источники, включая NRK, ABC Nyheter и телеканал Current TV. По данным этих источников, российские спецагенты представляются людьми, связанными с Русским географическим обществом, но на самом деле они связаны с министерством обороны России.

реклама

Целью агентов является получение информации о военных объектах Норвегии, а также о производстве и поставках энергии. Эту информацию подтверждает начальник полиции Финнмарка, Эллен Катрин Хетта, и она соответствует оценке угрозы, представленной службами безопасности полиции.

По данным Current TV, агенты пытались завербовать шпионов в Альте и Тромсса. Глава службы безопасности полиции Финнмарка, Йохан Роалдснес, не подтверждает, но и не опровергает эти сведения. Он также не комментирует масштабы этого дела.

Роалдснес считает, что вербовка персонала осуществляется через социальные сети, такие как Facebook. Он отмечает, что эта сеть может быть площадкой для российских спецслужб, чтобы находить людей, которые могут проводить разведывательную работу в Норвегии.

Для норвежских властей не является новостью, что Россия пытается получить информацию о инфраструктуре страны. В 2017 году глава службы безопасности заявил, что Россия особенно интересуется оборонными возможностям, секторами электроэнергетики и связи в Норвегии.

Кроме того, NRK сообщает, что норвежская полиция также следит за тем, какие изображения публикуются на Google Maps, включая дороги и мосты. Это может быть связано с мониторингом потенциальных уязвимых мест или объектов, которые могут быть предметом интереса российских спецслужб.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В целом, эти сведения указывают на активность российских спецслужб в Северной Норвегии и на необходимость усиления мер по обеспечению безопасности и защите конфиденциальной информации в стране.

#россия #норвегия #спецслужбы #шпионы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новая угроза для Украины: БПЛА «Герань» оснастили реактивными двигателями
Финляндия рассматривает возможность открытия границы с Россией после скандала с иммигрантами
Bloomberg назвали рекордное количество конфликтов в мире за последние 30 лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
27
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
10
Выявлена причина отслаивания ногтей у космонавтов после выхода в открытый космос
5
Немецкий военный эксперт высказал предположение, что русские вошли в Авдеевку с нового направления
2
В Германии воскресили древнюю технологию охлаждения продуктов – создан новый холодильник
10
Электрический внедорожник Scout ожидается летом 2024 года
+
Зонд НАСА все ближе к "золотому" астероиду
1
Ozon и VK – одни из самых убыточных предприятий в России, по мнению «Форбс»
4
Никита Михалков защищает сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
2
Секретный военный космический корабль США отправляется в космос
1
Эксперт предрекает остановку производств и ухудшение жизни в Европе в случае холодной зимы
8
Германия строит новые фрегаты, каких не было со времен Второй мировой войны
2
Таможня изъяла 300 спрятанных игр Switch, найденных в инвалидной коляске
4
Новая технология записи, использующая алмазы, позволяет хранить 25 Гб на квадратный дюйм
2
Российские спецслужбы получали доступ к тысячам видеокамер на Украине
3
10 декабря вручили Нобелевскую премию по физике «за создание аттосекундных лазеров»
3
Цена на лучший процессор для игр, Ryzen 7 7800X3D, упала до $339 — на 42% дешевле 14900K и быстрее
12
Полиэтиленовые отходы могут стать сырьем для получения ценных химических веществ
+
Стримерша Amouranth хочет превзойти Билла Гейтса по площади принадлежащей земли
4
Американский журналист предложил японцам разрабатывать свое ядерное оружие
1

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
65
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
20
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
15
"Киллер", "Искусство по понятиям" - еще два неплохих фильма. Краткий обзор
1
Танк ИС-7 - 60 тонный сверхтяж разработки 1945-47 годов с 130мм пушкой не пошедший в серию
1
Скорость – это жизнь: такой девиз был у лётчиков "Фантомов"
9
Генеративный ИИ способен вызвать новую волну производительности
2
Что ждет Xbox series в 2024 году
1
Береговая охрана Китая обстреляла из водомётов корабли Филиппин в Южно-Китайском море — Видео
1
Для предотвращения утечки технологий в Китай Тайвань вводит для чипмейкеров суровые ограничения
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Зяблов
10:59
Всё так же, продолжает сидеть на бутылке.
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
century84
10:59
7900xtx стоит до 130к, 4090 от 190. Ну а чё норм сравнение, в духе зомбированых
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Дмитрий
10:59
Ищут мины, найдут торпеду или ракету, и собой собьют 😁
Великобритания передаст Украине два минных тральщика типа Sandown
Дмитрий Зяблов
10:58
Нужно выйти, фонариками посветить, их боротьба. 😂
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Дмитрий Зяблов
10:56
А скакуасам йогуртом по губам, нету учёных, все кастрюли напялили.
Нобелевскую премию по химии впервые за 70 лет вручили ученому из России
Дмитрий Попов
10:55
Збс времена. Имея п***у, фантазию и немного ума можно обогнать по достатку 90% населения планеты, включая учёных, лучших врачей, выпускников лучших университетов и т.п. Ох**нный пример для подрастающе...
Стримерша Amouranth хочет превзойти Билла Гейтса по площади принадлежащей земли
Дмитрий
10:53
у меня уже года три 10тб тошибе. вроде тоже блинов 6-8 там все отлично пашет. Главное парковку головок отрубить в винде. зато очень много знакомых и друзей, у которых сигейт на терабайт с одним...
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
Дмитрий Зяблов
10:51
Британские учёные выяснили что они британские.
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
FelsheR-BAN100plгssss
10:50
Без кирпича за 26 тыс. заработает? Опять хрень на дурачка.
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
NOFX
10:50
7800x3D? Нее,не слышал 🙈
Собираю компьютер под себя без NVIDIA и Intel – почему я выбираю видеокарту и процессор AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем