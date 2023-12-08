Британское правительство заявило про операции кибершпионажа направленные против высокопоставленных политиков, государственных служащих и журналистов.

По мнению британского правительства, российские спецслужбы пытались активно вмешиваться в политические процессы Великобритании. Они занимались кибершпионажом взламывая аккаунты высокопоставленных британских политиков, государственных служащих и журналистов. Министерство иностранных дел конкретно назвало российское агентство ФСБ ответственным за многочисленные операции кибершпионажа в Великобритании с 2015 года. Эти операции включали кибератаки на британских депутатов от различных политических партий, а также утечку и распространение конфиденциальной информации, отвечающей интересам России.

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Одна кибергруппа, которая была выявлена в связи с этими действиями, известна как Star Blizzard или Callisto Group. Британские представители кибербезопасности полагают, что эта группа «почти наверняка подчиняется» ФСБ. Они создавали ложные личности и рассылали вредоносные ссылки своим жертвам. Их мишенью были не только политики, но и общественные деятели. Были предприняты попытки скомпрометировать учетные записи электронной почты в различных секторах, таких как государственный сектор, университеты, средства массовой информации.

Одним из примечательных инцидентов с участием Callisto Group стал взлом в 2018 году Института правительства, британского аналитического центра, занимающегося защитой демократии от дезинформации. Они также несут ответственность за утечку торговых документов США и Великобритании накануне всеобщих выборов в Великобритании в 2019 году. Целью этой деятельности, по мнению правительства, было подорвать доверие к политике Великобритании и государств-единомышленников.

Хотя некоторые атаки и привели к утечке документов, но по мнению Министерства иностранных дел попытки вмешательства в политику и демократию Великобритании в конечном итоге не увенчались успехом. Однако Великобритания приняла меры в ответ на эти действия. Санкции введены в отношении сотрудника разведки ФСБ Руслана Александровича Перетятко и члена Callisto Group Андрея Станиславовича Коринца за участие в целевых фишинговых операциях. Кроме того, был вызван посол России в Великобритании, чтобы выразить обеспокоенность Великобритании по поводу вмешательства.

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Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон подчеркнул, что попытки России вмешиваться в политику Великобритании совершенно неприемлемы и направлены на угрозу демократическим процессам. Он заявил, что, несмотря на неоднократные попытки вмешательства, они потерпели неудачу. На вопрос, раскрыли ли британские официальные лица весь масштаб кибервмешательства, министр иностранных дел Лео Дочерти выразил уверенность, что они это сделали. Однако чиновники сохранят бдительность в преддверии всеобщих выборов в Великобритании в следующем году.