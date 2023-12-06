Информация о подводных лодках НАТО в Балтийском море была предоставлена российской газовой компании «Газпром»

Во время строительства газопровода «Северный поток-2» немецкие чиновники передавали России конфиденциальные данные НАТО. Морские власти немецкого порта Штральзунд предоставили российской газовой компании «Газпром» информацию о подводных лодках НАТО в Балтийском море.

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Следственная группа немецких законодателей установила, что «Газпром» обратился к властям Штральзунда с просьбой получить данные о районах активности подводных лодок НАТО в Балтийском море. В «Газпроме» заявили, что эта информация необходима для процесса согласования газопровода «Северный поток — 2». В результате российской государственной газовой компании были предоставлены даже более подробные данные, чем запрашивали, что подтвердила следственная комиссия.

Более того, некоторая конфиденциальная информация НАТО попала в официальные документы государственного собрания земли Мекленбург-Передняя Померания. Ханнес Дамм, глава следственной комиссии Партии зеленых, назвал эти выводы шокирующими. Он обвинил чиновников Штральзунда в том, что они поставили под угрозу безопасность Германии и НАТО ради ускорения одобрения «Северного потока-2». Бывший высокопоставленный правительственный чиновник в Берлине рассказал комиссии, что проект «Северный поток-2» продвигался вперед, несмотря на серьезные опасения, высказанные службами безопасности.

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Парламентское расследование в настоящее время сосредоточено на возможном влиянии России на правительство земли Мекленбург-Передняя Померания, которое в 2021 году создало специальный фонд для завершения строительства «Северного потока-2» в обход санкций США. По данным информационных агентств, дочерняя компания "Газпрома" "Северный поток - 2" стала крупнейшим донором фонда, внеся 20 миллионов евро. «Северный поток-2» хоть и завершен, но еще не запущен.