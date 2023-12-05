Российские и китайские хакеры взломали систему управления британской атомной электростанцией

Российские и китайские хакеры успешно взломали систему управления британской атомной электростанцией Селлафилд. Это показало недавнее расследование, проведенные The Guardian.

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Источники в разведке предполагают, что взлом, произошедший восемь лет назад, скрывался почти десять лет. О взломе стало известно в 2015 году, когда в компьютерной системе электростанции было обнаружено вредоносное ПО.

Представитель станции признает серьезность проблемы кибербезопасности и подчеркивает свою озабоченность по усилению мер безопасности. Были предприняты значительные усилия по повышению кибербезопасности, в том числе изоляция систем аварийной безопасности от ИТ-системы .

Селлафилд, расположенный на севере Великобритании, является одной из старейших атомных электростанций и ранее использовался в качестве полигона для захоронения ядерных отходов, что представляло значительные риски для экологии.

Источники в разведке выражают обеспокоенность тем, что хакеры, шпионы и иностранные организации могли иметь доступ к секретной информации о деятельности станции в течение длительного периода.

Правительство во главе с Риши Сунаком пообещало провести тщательное расследование этого дела. Представитель Министерства энергетики подчеркнул необходимость поддержания самых высоких стандартов защиты и безопасности даже на выведенных из эксплуатации ядерных объектах. Они также заявили, что по данным независимого отраслевого регулятора Великобритании, общественная безопасность в Селлафилде не была поставлена под угрозу.

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Регулирующие органы работают с Селлафилдом над решением накопившихся проблем и реализацией необходимых изменений в кибербезопасности. Эта новость совпадает с возобновлением обсуждений ядерной безопасности на климатической конференции COP28 в Дубае.