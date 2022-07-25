AMC анонсировало выход финального 11 сезона сериала "Ходячие мертвецы" на 2 октября.

Заключительный одиннадцатый сезон всеми известного сериала «Ходячие мертвецы» будет доступен к просмотру на каналах AMC и AMC+ начиная с 2 октября. Такое сообщение сделали представители канала в рамках проведения фан-конвенции Comic-Con 2022, который в этом году проходит в Сан-Диего США. Также представители канала опубликовали трейлер к последнему сезону сериала на своем youtube-канале.

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Представители канала утверждают, что к эпическому завершению серии вели все события предыдущих сезонов. Поэтому в презентационном трейлере нам напоминают о главных событиях и героях, которых уже нет в живых. Ведь первый сезон вышел в далеком 2010 году.





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В коротком трейлере авторы намекают, что для героев сериала появятся новые трудности в лице появления так называемых умных зомби. Эти зомби получили способность взбираться на стены преодолевать препятствия и даже открывать двери. Зрители уже отреагировали на трейлер и надеются, что им расскажут, откуда возник новый вид зомби.