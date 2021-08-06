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Компания SpaceX построила самую большую космическую ракету в истории человечества. Ею стал 120 метровый прототип ракеты-носителя Starship, ракета фактически состоит из двух ступеней. Первая ступень под названием Super Heavy выполняет роль разгонного модуля, второй ступенью является сам многоразовый космический корабль Starship. Процесс сборки можно было наблюдать в реальном времени на официальном YouTube канале NASA.

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SpaceX на протяжении нескольких лет занималась разработкой и тестированием Starship, в период разработки и испытаний компания построила несколько прототипов, некоторые из которых взорвались, другие же удачно приземлились.

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Эта ракета под маркировкой Starship SN20, должна быть первым рабочим прототипом звездолета, который совершить полет на орбиту Земли, ее сборка началась весной текущего года. В рампах запланированного испытательного полета первая ступень должна вывести на орбиту Starship и упадет в водах Мексиканского залива. Сам же Starship сделает один неполный оборот вокруг Земли и приводнится в Тихом океане.



Напомним, что на момент старта разработки Starsh, Илона Маска заявил, что в будущем данный многоразовый звездолет заменить Falcon 9 и Falcon Heavy, а также грузовой и пилотируемый корабль Dragon.