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Недавно акции двух китайских компаний резко упали из-за новостей в ряде китайских государственных СМИ, которые назвали онлайн-игры (цитата "духовным опиумом"). После этого заявления последовали требования от государственных органов ввести ряд дополнительных ограничений на индустрию в целом.

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Одно из государственных изданий под названием Economic Information Daily, прямо говорит, что практически любые онлайн-игры имеют негативное влияние на развитие человека. Особенно игры влияют на подростков.

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В публикации издания неоднократно звучит название популярной онлайн-игры в Китае под названием Tencent "Honor of Kings". В публикации идет речь о том, что некоторая молодежь примерно отдает по восемь часов в день на данную игру. В статье также упоминается, что нельзя позволить развиваться ни одной отрасли в спорте или в другом виде деятельности, чтобы полностью уничтожить молодое поколение. Также авторы статьи сравнивают онлайн-игры с электронными наркотиками.

Наряду с этим, китайские власти пообещали ужесточить законы, касающиеся онлайн-образования и игр, мотивируя это защитой подрастающего поколения.

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Напомним, рынок онлайн-образования в Китае оценивается экспертами примерно в 120 миллионов долларов.