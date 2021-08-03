Новый OnePlus Nord 2 взорвался через 5 дней после покупки
Буквально недавно мир уводил смартфон Nord 2 от компании OnePlus, однако уже поступила жалоба на произвольный взрыв данной модели.
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Один из покупателей смартфона OnePlus Nord 2 из Индии, рассказал, что приобрел данный смартфон для жены, и он взорвался всего через пять дней после покупки. Индиец пояснил, что жена отправилась в дорогу на велосипеде, а сам смартфон был закреплен на ее поясе, но спустя некоторое время в дорого, смартфон сильно задымился и впоследствии взорвался. При этом женщина испугалась и попала в небольшую аварию, вследствие чего получила травмы.
В своем заявлении пользователь уточнил, что телефон не был подключен к какому-либо зарядному устройству или другому внешнему устройству. В подтверждение своих слов пользователь опубликовал несколько фото, на которых видны серьезные повреждения смартфона, и влияние на устройство высоких температур.
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Компания OnePlus незамедлительно дала свой комментарий одному из информационных изданий, в котором заявила следующее:
Интерес в данной ситуации вызывает тот факт, что пользователь вскоре удалил свое сообщение из соцсетей. Предположительно с ним могли договориться представители OnePlus о компенсации.
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