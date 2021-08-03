Samsung сделает производство NVIDIA GeForce RTX 3080 более дорогим
Компания Samsung недавно заявила, что в скором времени повысит цену на ряд производимых ею полупроводников. Таким образом, это коснется многих аппаратных решений, которые также используются другими компаниями, таких как NVIDIA. В Samsung объяснили такое решение желанием финансировать расширение производственных линий на заводе S5 Fab, который находится в городе Пхёнтхэк в Южной Корее.
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Поскольку компания Samsung не может обеспечить продукцией своих партнеров из-за растущего спроса и огромное количество заказов, было принято решение о расширение завода в городе Пхёнтхэк. Это будет одним из стратегических решением компании в этом году, и после расширения Samsung сможет удовлетворить растущий спрос на свою продукцию. Однако минусом такого решения является то, что компания решила увеличить производственные мощности за счет повышения стоимости своей продукции.
Промышленные мощности завода Samsung Foludry S5 являются одними из самых передовых во всем мире, на заводе используется технологии экстремального ультрафиолета. Стоит отметить, что один комплект оборудования для производства микроэлектроники с применением технологий экстремального ультрафиолета обойдется компании примерно 120-150$ млн. Некоторые компоненты видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 также производятся на аналогичном оборудовании и скорее всего конечная цена этого устройства возрастает из-за планов Samsung.
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