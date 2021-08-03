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Компания Samsung недавно заявила, что в скором времени повысит цену на ряд производимых ею полупроводников. Таким образом, это коснется многих аппаратных решений, которые также используются другими компаниями, таких как NVIDIA. В Samsung объяснили такое решение желанием финансировать расширение производственных линий на заводе S5 Fab, который находится в городе Пхёнтхэк в Южной Корее.

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Поскольку компания Samsung не может обеспечить продукцией своих партнеров из-за растущего спроса и огромное количество заказов, было принято решение о расширение завода в городе Пхёнтхэк. Это будет одним из стратегических решением компании в этом году, и после расширения Samsung сможет удовлетворить растущий спрос на свою продукцию. Однако минусом такого решения является то, что компания решила увеличить производственные мощности за счет повышения стоимости своей продукции.

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Промышленные мощности завода Samsung Foludry S5 являются одними из самых передовых во всем мире, на заводе используется технологии экстремального ультрафиолета. Стоит отметить, что один комплект оборудования для производства микроэлектроники с применением технологий экстремального ультрафиолета обойдется компании примерно 120-150$ млн. Некоторые компоненты видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 также производятся на аналогичном оборудовании и скорее всего конечная цена этого устройства возрастает из-за планов Samsung.