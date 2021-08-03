Apple остается лидером рынка планшетов
На прошлой неделе на очередном внутреннем собрании Тим Кук подчеркнул, что июнь был для одного из продуктов Apple практически самым удачным месяцем за последние 10 лет жизни компании. Речь идет о планшете Apple iPad. Также эту информацию подтвердила компания IDC, которая занимается международной аналитикой. Компания опубликовала отчет, в котором отмечается, что iPad значительно оторвался по продажам от своих конкурентов и занимает абсолютное лидерство по всему миру.
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В отчете компании IDC говорится, что за второй квартал текущего года Apple продали 12,9 млн iPad, таким образом ближайший конкурент на этом рынке для Apple стала компания Samsung, которая продала примерно 8 млн устройств. С большим отрывом третье место в данном рейтинге занимает компания Lenovo, которая продала 4,7 млн планшетов.
Также аналитики из IDC отмечают, что COVID-19 положительно отразился на рынке компьютеров, планшетов и сопутствующих устройств по всему миру, поскольку люди стали постепенно переходить на обучение и работу на удалении. Однако пандемия может замедлить производство готовой продукции, поскольку на рынке ощущается дефицит кремниевых чипов и других ресурсов для производства. Также растущий спрос может замедлить тот факт, что все больше людей во всем мире начинают возвращаться на свои рабочие места.
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