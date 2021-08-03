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На прошлой неделе на очередном внутреннем собрании Тим Кук подчеркнул, что июнь был для одного из продуктов Apple практически самым удачным месяцем за последние 10 лет жизни компании. Речь идет о планшете Apple iPad. Также эту информацию подтвердила компания IDC, которая занимается международной аналитикой. Компания опубликовала отчет, в котором отмечается, что iPad значительно оторвался по продажам от своих конкурентов и занимает абсолютное лидерство по всему миру.



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В отчете компании IDC говорится, что за второй квартал текущего года Apple продали 12,9 млн iPad, таким образом ближайший конкурент на этом рынке для Apple стала компания Samsung, которая продала примерно 8 млн устройств. С большим отрывом третье место в данном рейтинге занимает компания Lenovo, которая продала 4,7 млн планшетов.

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Также аналитики из IDC отмечают, что COVID-19 положительно отразился на рынке компьютеров, планшетов и сопутствующих устройств по всему миру, поскольку люди стали постепенно переходить на обучение и работу на удалении. Однако пандемия может замедлить производство готовой продукции, поскольку на рынке ощущается дефицит кремниевых чипов и других ресурсов для производства. Также растущий спрос может замедлить тот факт, что все больше людей во всем мире начинают возвращаться на свои рабочие места.