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Илон Маск подтвердил, что Tesla Cybertruck сможет поворачивать задними колёсами, как Hummer EV

Илон Маск рассказал в своем Twitter о новых технологических возможностях Tesla Cybertruck.
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Илон Маск, который является одним из основателей Tesla, продолжает сообщать интересные детали о новом автомобиле Tesla Cybertruck. В своем Twitter Маск заявил, что коммерческий вариант автомобиля будет иметь возможность поворачивать задними колесами. Такая возможность значительно повысить маневренность автомобиля.

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Кстати у конкурента Tesla Cybertruck, пикапа Hummer EV также имеется такая технологическая возможность. Стоит отметить, что во время презентации Cybertruck, представители Tesla не заявляли о такой возможности автомобиля. Видимо Tesla решила не отставать от General Motors, вследствие чего добавили новую технологическую возможность.   

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В серийной версии Tesla Cybertruck будет установлен специальный штурвал вместо руля, аналогичный устанавливался на Model S, а также Cybertruck получить большой 17-дюймовый.

Напомним, что компания Tesla планирует выпустить на рынок свой пикап уже к концу 2021 года. Покупатели смогут выбрать одну из трех модификаций. Первая самая младшая будет, имеет запас хода в 400 километров. Эта модификация сможет разогнаться до 100 Км\ч за 6,2 секунды. Средняя и старшая модели будут, имеет запас хода в 480 и 800 километров на одном заряде соответственно. Также модели смогут разгоняться до 100 Км\ч за 4.5 и 2.9 секунд, в отличие от младшей модели, средняя и старшая будут оснащены полным приводом.         

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