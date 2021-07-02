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Не так давно в сети интернет появился инсайд о том, что компания Realme ведет работы и готовит к выходу новый смартфон Realme GT 5G Master Edition, к разработке внешнего дизайна, которого привлекли японского дизайнера Наото Фукасава. Однако новый смартфон может похвастаться не только этим.

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Согласно новой информации поступившей от пользующихся доверием участников соцсети Weibo, новый смартфон станет одним из первых, над которым ведутся работы совместно с компанией Kodak. Стоит отметить, что компания Kodak после совершения процедуры банкротства в 2012 году занималась преимущественно разработкой программного обеспечения, однако были и исключения. В 2015 году компания Kodak совместно с Bullitt выпускали на рынок смартфон под названием Kodak IM5, а через год компания выпустила еще одну модель смартфона Kodak Ektra.

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Дата релиза нового смартфона неизвестна, а также нет точно информации о характеристиках нового устройства, однако предположительно они будут похожи на базовую модель Realme GT 5G. В Китае этот смартфон можно приобрести по цене 489$, а европейская версия немного дешевле и стоит от 499$.