CD Projekt считает, что хакеры получили доступ к данным сотрудников компании
Локализатор и разработчик компьютерных игр компания CD Projekt обнародовала новые подробности хакерской атаки, которая произошла в феврале этого года на сервера компании.
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На данный момент в компании есть основания считать, что данные полученные незаконным путем в результате атаки начали распространять в сети интернет. Ранее в CD Projekt рассказали об распространение исходных кодов Cyberpunk 2077 и других игр компании, а также в сеть утекли исходные коды SDK для консолей Sony, Microsoft, а также Nintendo.
Представители компании предполагают, что новая утечка содержат персональные данные бывших и нынешних сотрудников CD Projekt, однако на данный момент точной информации по этому поводу нет.
На данный момент CD Projekt сотрудничает с ГПУ Польши, а также Интерполом и Европолом для расследования инцидента. Для расследования также привлечены несколько экспертов и служба безопасности компании. Также в компании CD Projekt утверждают, что после хакерской атаки полностью переработали и усовершенствовали IT-безопасность.
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Напомним, что в феврале этого года на компанию CD Projekt произвели хакерскую атаку, в результате чего украли важные данные и потребовали выкуп в 7 миллионов долларов, но в CD Projekt отказались платить. Хакеры устроили аукцион на одном из сайтов, на котором предлагали исходные коды игры и другую информацию, но досрочно завершили его, сказав, что они получили удовлетворительное ценовое предложение от третьей неизвестной стороны.
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