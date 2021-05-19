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Не так давно состоялась успешное приземление спускаемой части с Китайским марсоходом, таким образом, миссия "Тяньвэнь-1" находится всего в одном этапе от успешного завершения, однако, уже сейчас главный конструктор китайской марсианской миссии Чжан Жунцяо заявил, о новых планах покорения Марса и Юпитера. Также он добавил, что в рамках новых миссий "Тяньвэнь-2", "Тяньвэнь-3" планируется доставить марсианский грунт на Землю. Такие планы уже утверждены в национальной программе исследования планет.



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Однако Чжан Жунцяо уточнил, что технология по доставки марсианского грунта на землю еще находится на стадии разработки, но инженеры и конструкторы сделают все, чтобы Китай получил такую возможность на ранних стадиях национальной программы по исследованию планет. Также он сказал, что конструкторы постоянно работают над укреплением своих технологических решений.

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Все детали миссией еще прорабатываются и после будут переданы руководству страны.

Об этом сообщило Китайское издание "Хуаньцю шибао"

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Напомним, миссия Тяньвэнь-1 стартовала 23 июля 2020 года, АМС достигла Марса 10 февраля 2021 года, а его спускаемая часть с марсоходом "Чжужун" совершила посадку 14 марта 2021 года. Орбитальный аппарат миссии занимается глобальным исследованием Марса, а марсоход занимается детальным изучением одной области планеты. В целом по итогам миссия Тяньвэнь-1, китайцы получат следующую информацию: данные об атмосфере, данные об ионосфере, данные о поверхностном слои и содержании льда в нем, данные об магнитных и гравитационных полях, а также много других данных.