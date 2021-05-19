Китай разрабатывает новые космические миссии на Марс и Юпитер
Не так давно состоялась успешное приземление спускаемой части с Китайским марсоходом, таким образом, миссия "Тяньвэнь-1" находится всего в одном этапе от успешного завершения, однако, уже сейчас главный конструктор китайской марсианской миссии Чжан Жунцяо заявил, о новых планах покорения Марса и Юпитера. Также он добавил, что в рамках новых миссий "Тяньвэнь-2", "Тяньвэнь-3" планируется доставить марсианский грунт на Землю. Такие планы уже утверждены в национальной программе исследования планет.
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Однако Чжан Жунцяо уточнил, что технология по доставки марсианского грунта на землю еще находится на стадии разработки, но инженеры и конструкторы сделают все, чтобы Китай получил такую возможность на ранних стадиях национальной программы по исследованию планет. Также он сказал, что конструкторы постоянно работают над укреплением своих технологических решений.
Все детали миссией еще прорабатываются и после будут переданы руководству страны.
Об этом сообщило Китайское издание "Хуаньцю шибао"
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Напомним, миссия Тяньвэнь-1 стартовала 23 июля 2020 года, АМС достигла Марса 10 февраля 2021 года, а его спускаемая часть с марсоходом "Чжужун" совершила посадку 14 марта 2021 года. Орбитальный аппарат миссии занимается глобальным исследованием Марса, а марсоход занимается детальным изучением одной области планеты. В целом по итогам миссия Тяньвэнь-1, китайцы получат следующую информацию: данные об атмосфере, данные об ионосфере, данные о поверхностном слои и содержании льда в нем, данные об магнитных и гравитационных полях, а также много других данных.
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