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Во время проведения недавней презентации от компании Apple, объединение русских хакеров под названием REvil произвело кибератаку на компанию Quanta Computer Inc.

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Компания Quanta является одним из ключевых партнеров Apple, а также является производителем примерно 33% всех ноутбуков в мире, Quanta сотрудничает с такими компаниями как: Dell, HP, Sony, Toshiba. Группа хакеров утверждает, что они атаковали систему вышеупомянутой компании и украли чертежи и всю документацию включая характеристики внутренних компонентов от еще не анонсированного MacBook. Данная документация была создана и утверждена всего месяц назад.

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Хакеры сразу опубликовали в сеть 15 схем ноутбука, после чего потребовали от Apple выкуп в размере 50 миллионов долларов США. Также хакер отметали, если Apple не заплатит требуемую сумму до 1 мая, то все данные окажутся в сети. Стоит отметить, что хакеры специально дождались конца презентации от Apple, что бы убедится, что компания не покажет новый MacBook. И только после этого "слили" схемы, и сообщили требования.

Представители Quanta уже официально подтвердили атаку и утечку данных, но представители Apple еще не дали комментариев по этому поводу.

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Предполагается, что представители REvil сейчас ведут переговоры с другими компаниями о продаже чертежей, если Apple откажется заплатить выкуп.