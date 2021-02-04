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В начале этого года реанимировалась компания Lucasfilm Games после чего Electronic Arts потеряла эксклюзив в выпуске игр по вселенной «Star Wars», несмотря на это компания хорошо заработала и не планирует и дальше инвестировать в проекты связанные с этой вселенной.

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Итак, на собрании инвесторов Эндрю Уилсон, который занимает должность генерального директора Electronic Arts предоставил отчет. В отчете в частности говорилось, что франшиза «Звездных войн» принесла компании три миллиарда долларов США чистой прибыли. Эту сумму собрали все проекты компании по данной вселенной, однако стоит выделить Star Wars: Galaxy of Heroes, которая одна принесла компании чистую прибыль на сумму один миллиард долларов.

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Также Эндрю Уилсон подчеркнул, что другие компании, примкнувшие к разработке игр по данной вселенной, не повлияют на планы компании, и EA и дальше будет инвестировать деньги в свои проекты по Star Wars.

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Напомним, что последнюю игру EA по вселенной «Звездных войн» выпустила в прошлом году. Это был космический симулятор под названием Star Wars: Squadrons. Игра вышла на всех популярных платформах и понравилась многим игрокам.