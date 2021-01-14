Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Информационный портал SpaceNews сообщает, что компания Aerojet Rocketdyne, завершила сборку первого опытного образца двигателя AR1. Сразу стоит отметить, что данная компания уже сейчас находится на стадии приобретения американским гигантом в сфере военно-промышленных технологий Lockheed Martin.

реклама

В ближайшее время Aerojet Rocketdyne проведет испытания собранного двигателя. Данная разработка была спроектирована и собрана по заказу ВВС США для замены российского аналога РД-180. Двигатель работает на смеси керосина и кислорода. Его разработка началась в 2016 году и потребовала инвестиций на сумму 350 миллионов долларов.

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Ryzen 5800X за копейки в Регарде RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Двигатели РД-180 устанавливались на ракету-носитель Atlas V, в будущем Atlas V заменит боле новая ракета Vulcan и она уже будет укомплектована еще одним аналогом двигателя РД-180 под маркировкой BE-4 от компании Blue Origin.

На первом этапе двигатель BE-4 обошел AR1, и Blue Origin получила контракт на оснащение ракет-носителей Vulcan. Однако стоит отметить, что теперь у США есть два варианта замены российского РД-180.