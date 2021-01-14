США создали еще одну замену российскому двигателю РД-180
Информационный портал SpaceNews сообщает, что компания Aerojet Rocketdyne, завершила сборку первого опытного образца двигателя AR1. Сразу стоит отметить, что данная компания уже сейчас находится на стадии приобретения американским гигантом в сфере военно-промышленных технологий Lockheed Martin.
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В ближайшее время Aerojet Rocketdyne проведет испытания собранного двигателя. Данная разработка была спроектирована и собрана по заказу ВВС США для замены российского аналога РД-180. Двигатель работает на смеси керосина и кислорода. Его разработка началась в 2016 году и потребовала инвестиций на сумму 350 миллионов долларов.
Двигатели РД-180 устанавливались на ракету-носитель Atlas V, в будущем Atlas V заменит боле новая ракета Vulcan и она уже будет укомплектована еще одним аналогом двигателя РД-180 под маркировкой BE-4 от компании Blue Origin.
На первом этапе двигатель BE-4 обошел AR1, и Blue Origin получила контракт на оснащение ракет-носителей Vulcan. Однако стоит отметить, что теперь у США есть два варианта замены российского РД-180.
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