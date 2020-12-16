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Бунт и погромы на заводе по производству iPhone: ущерб составил около $60 млн

В Индии на одном из заводов по сборке iPhone произошел бунт, в котром приняло участие около 6000 человек.
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На Индийской фабрике Wistron, которая занимается производством бюджетной линейки смартфонов для Apple, на выходных произошли волнения и протесты.

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Сотрудники предприятия организовали протест, который начинался как мирное мероприятие. Протест сформировался в результате задержки выплат заработной платы. Сотрудники предприятия проинформировали прессу, что подрядчики уже более двух месяцев не выплачивали зарплату.

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Однако после определенного времени к протесту подключились неизвестные люди, которые предположительно спровоцировали бунт. Толпа начала громить автомобили, припаркованные возле предприятия, а также разбили стекла и сломали сборочные линии. После толпа добралась до склада с продукцией и украла готовые к реализации смартфоны iPhone.

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Компания Wistron подсчитала, что в беспорядках брали участие около 7 тысяч человек из них 5 тысяч сотрудников и 2 тысячи посторонних. А общий ущерб составил около 60 миллионов долларов США, в эту стоимость вошли как смартфоны, которые исчезли со складов, так и оборудование предприятия.

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Министр труда Индии подчеркнул, что компания Wistron наняла подрядчиков, которые в свою очередь, получили средства и не выплатили зарплату. Однако на протяжении последних месяцев у Wistron били конфликты с подрядчиками. В любом случаи Apple уже отправило на завод своих аудиторов для установления истинных причин бунта и конфликта в целом.   

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