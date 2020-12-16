Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На Индийской фабрике Wistron, которая занимается производством бюджетной линейки смартфонов для Apple, на выходных произошли волнения и протесты.

реклама

Сотрудники предприятия организовали протест, который начинался как мирное мероприятие. Протест сформировался в результате задержки выплат заработной платы. Сотрудники предприятия проинформировали прессу, что подрядчики уже более двух месяцев не выплачивали зарплату.

анонсы и реклама Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Однако после определенного времени к протесту подключились неизвестные люди, которые предположительно спровоцировали бунт. Толпа начала громить автомобили, припаркованные возле предприятия, а также разбили стекла и сломали сборочные линии. После толпа добралась до склада с продукцией и украла готовые к реализации смартфоны iPhone.

реклама

Компания Wistron подсчитала, что в беспорядках брали участие около 7 тысяч человек из них 5 тысяч сотрудников и 2 тысячи посторонних. А общий ущерб составил около 60 миллионов долларов США, в эту стоимость вошли как смартфоны, которые исчезли со складов, так и оборудование предприятия.

реклама





Министр труда Индии подчеркнул, что компания Wistron наняла подрядчиков, которые в свою очередь, получили средства и не выплатили зарплату. Однако на протяжении последних месяцев у Wistron били конфликты с подрядчиками. В любом случаи Apple уже отправило на завод своих аудиторов для установления истинных причин бунта и конфликта в целом.