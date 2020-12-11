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Уже завтра Wargaming расскажет о будущем World of Tanks: во сколько и где смотреть

Компания Wargaming проведет "Стрим года" с анонсами, призами и соревнованиями.
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Компания Wargaming сделала анонс и назвала дату и время когда состоится своего рода шоу по игре World of Tanks, представители компании назвали его «Стрим года». Также во время мероприятия пройдут важные анонсы, касающиеся игры.  

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Трансляция начнется совсем скоро, а именно 12 декабря в 16 00 по МСК. Во время мероприятия разработчики подытожат 2020 год, также фанаты World of Tanks узнают, что им следует ожидать в наступающем году.  Официальными представителями от Wargaming на мероприятии станут Егор Родионов, Андрей Белецкий, Антон Панков, которые занимают должности руководителя гейм-дизайна, креативного директора и директор по оперированию соответственно.

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Трансляцию можно посмотреть на официальном YouTube-канале и сайте компании

Трансляция стартует со своего рода соревновательного боя в режиме «Стальной охотник», однако в этот режим будут внесены небольшие изменения. Далее к стриму присоединятся вышеупомянутые представители компании, которые расскажут о будущем World of Tanks. А также дадут ответы на вопросы, которые будут задавать различные блогеры.

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Во время «Стрим года» будет открыта регистрация для участия в личном зачете, она закроется 13 декабря в 23:59, однако она также будет доступна во время новогодних праздников. Wargaming подготовили хорошие призы для активных участников которые достигнут лучших результатов. Участвовать может каждый желающий, однако есть ограничение, на аккаунте должно быть не менее одной тысячи проведенных боев.      

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