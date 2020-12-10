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Американское издание The Drive утверждает, что компания SpaceX стоит на гране революционного прорыва в космонавтике, которого не было уже более 50 лет. Такое заключение представители издания сделали на фоне последних огневых испытаний, которые состоялись сегодня ночью 10 декабря.

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В рамках данных испытаний SpaceX запустила на более чем на 12 километров прототипа космического корабля SpaceX Starship SN8, он произвел штатный взлет, при этом работали три двигателя Raptor, которые последовательно отключались.

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После отключения двигателей, прототип принял горизонтальное положение и начал плавно снижаться, затем непосредственно у земли, двигатели быстро привели Starship в вертикальное положение, и перешли в режим торможения, однако приземление все равно оказалось жестким, и корабль взорвался.

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Илон Маск после объяснил, что взрыв произошел в связи с тем, что в топливном баке было низкое давление, и корабел не смог снизить скорость приземления.

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Изначально сам Илон Маск давал один из трех шансов, что прототип успешно приземлится, несмотря на взрыв, главная цель команды SpaceX заключалась в сборе данных во время полета. Удачно приземлить прототипа в данных испытаниях команда не ставила. Маск подчеркнул, что в целом доволен испытаниями.

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Смотреть непосредственно огневые испытания можно начиная с 1:48.

Напомним, что компания SpaceX планирует доставить людей на корабле Starship на Марс уже в 2026 году.