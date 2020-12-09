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В своем официальном блоге сотрудники из 343 Industries опубликовали примерную дату выхода новой игры Halo Infinite.

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Итак, в сообщении говорится, что игра увидит свет осенью 2021 года. Также разработчики утверждают, что игра получит улучшенною графику, которая отличается от той, что видели геймеры на презентации игры. Нил Харрисон, который занимает должность директора по арт-менеджменту заявил, что команда тоже не была довольна результатами работы и они разделяли негодование фанатов.

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Представители 343 Industries отмечают, что на презентации продемонстрировали незаконченный фрагмент и при подготовке демо-версии игры, в первую очередь хотели добиться наивысшей производительности при максимально возможном разрешении. На данный момент команда продолжает работать над графикой в Halo Infinite и к релизу проведут работу с освещением, улучшат рендеринг, а также уделят внимание теням и так далее.

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Джозеф Стейтен, который занимался игрой еще при Bungie, высказал о прохождении одиночной компании следующее:

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